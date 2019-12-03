На Кубани задержали сбытчика фальшивых купюр

СЕГОДНЯ 11:03 2019-12-03T11:03:24+03:00

Он распространял подделки в Краснодаре, Тихорецком и Северском районах

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Сотрудники полиции задержали 30-летнего приезжего из Пермского края в частной гостинице, расположенной на Краснодара. В номере мужчины нашли 12 поддельных пятитысячных купюр, что подтвердило проведенное исследование.

Его доставили в Отдел МВД России по Тихорецкому району. Была установлена причастность задержанного к трем фактам сбыта подделок в Краснодаре, Тихорецком и Северском районах.

- В отношении подозреваемого следственным отделением ОМВД России по Тихорецкому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 186 УК РФ. Ему грозит до 8 лет тюрьмы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU