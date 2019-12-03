В муниципальную собственность Краснодара передали участок под строительство школы
В муниципальную собственность краевой столицы застройщик передал участок под строительство школы. Территория находится на границе двух микрорайонов - «Южане» и «Близкий». Именно здесь прошла встреча, на которой подписали соглашение о передаче участка.
Его площадь составляет 2,65 гектара. К разработке проекта школы приступят в следующем году за счет средств застройщика. Сейчас к участку уже подвели все коммуникации, а также оплатили счета подключения здания к сетям электро-, водо- и теплоснабжения, водоотведения.
- В Краснодаре параллельно возводят 7 образовательных учреждений. Эта масштабная работа идет в рамках выполнения поручений губернатора Кубани Вениамина Кондратьева и задач, которые ставят сами жители города, - добавили в пресс-службе администрации Краснодара.
ИСТОЧНИК KP.RU