В муниципальную собственность Краснодара передали участок под строительство школы

СЕГОДНЯ 11:13 2019-12-03T12:14:50+03:00

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В муниципальную собственность краевой столицы застройщик передал участок под строительство школы. Территория находится на границе двух микрорайонов - «Южане» и «Близкий». Именно здесь прошла встреча, на которой подписали соглашение о передаче участка.

Его площадь составляет 2,65 гектара. К разработке проекта школы приступят в следующем году за счет средств застройщика. Сейчас к участку уже подвели все коммуникации, а также оплатили счета подключения здания к сетям электро-, водо- и теплоснабжения, водоотведения.

- В Краснодаре параллельно возводят 7 образовательных учреждений. Эта масштабная работа идет в рамках выполнения поручений губернатора Кубани Вениамина Кондратьева и задач, которые ставят сами жители города, - добавили в пресс-службе администрации Краснодара.

ИСТОЧНИК KP.RU