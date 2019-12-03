2019-12-03T11:34:28+03:00
Происшествия

В Краснодаре у мужчины изъяли Mercedes Benz за неуплату таможенных платежей

Он задолжал почти 2 миллиона рублей
Александра ПОДУШКО
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Фото: Краснодарская таможняФото: Краснодарская таможня
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В Краснодаре возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который ввез автомобиль Mercedes Benz и не погасил пошлину.

Машина была доставлена в качестве транспортного средства международной перевозки с полным условным освобождением от уплаты таможенных платежей. Однако сотрудники ведомства установили, что владелец автомобиля передал транспортное средство иному лицу, хотя знал о запрете.

- У него были обязанности по уплате ввозных таможенных пошлин на 2 миллиона рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Краснодарской таможни.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 194 УК РФ (уклонении от уплаты таможенных платежей, взимаемых с физического лица, совершенном в крупном размере).

ИСТОЧНИК KP.RU

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