В Краснодаре у мужчины изъяли Mercedes Benz за неуплату таможенных платежей
В Краснодаре возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который ввез автомобиль Mercedes Benz и не погасил пошлину.
Машина была доставлена в качестве транспортного средства международной перевозки с полным условным освобождением от уплаты таможенных платежей. Однако сотрудники ведомства установили, что владелец автомобиля передал транспортное средство иному лицу, хотя знал о запрете.
- У него были обязанности по уплате ввозных таможенных пошлин на 2 миллиона рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Краснодарской таможни.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 194 УК РФ (уклонении от уплаты таможенных платежей, взимаемых с физического лица, совершенном в крупном размере).
ИСТОЧНИК KP.RU