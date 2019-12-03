2019-12-03T12:19:17+03:00
Общество

В Сочи проходит конференция победителей конкурсов президентских грантов

4 декабря наградят лидеров 100 лучших проектов
Александра ПОДУШКО
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Фото: Фонд президентских грантовФото: Фонд президентских грантов
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В Сочи 3-5 декабря в медиацентре Олимпийского парка проходит конференция победителей конкурсов президентских грантов. Для участников подготовили тематические мастер-классы, их объединят для совместной работы. 3 декабря пройдет презентация результатов их труда, рассмотрят предложенные идеи.

На мероприятие в качестве экспертов приглашены заместитель генерального директора «Комсомольская правда» Роман Карманов (активная поддержка Издательского дома «КП» была высоко отмечена) и руководитель Департамента информационной политики Краснодарского края Владимир Пригода.

4 декабря пройдет церемония награждения лидеров 100 лучших проектов, поддержанных Фондом президентских грантов. Среди них есть работы представителей Кубани. Награды победителям вручит руководитель администрации Президента РФ Кириенко.

5 декабря состоится церемония закрытия мероприятия. Она завершится праздничным мероприятием и концертом.

Напомним, в Сочи стартовал Международный форум добровольцев. В нем участвуют более 7000 человек. Среди них - лидеры добровольческих объединений, руководители волонтерских проектов, представители некоммерческих организаций и благотворительных фондов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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