Россельхозбанк уместил возможности офиса в планшет

СЕГОДНЯ 12:08 2019-12-03T12:09:27+03:00

Теперь стать клиентом банка и получить финуслуги можно без визита в офис

Изменить размер текста: A A

Россельхозбанк следует современным трендам цифровых офисов и активно внедряет в свою работу безбумажные технологии. Теперь стать клиентом банка и получить финуслуги можно без визита в офис. Для этого был разработан новый канал продаж и мобильное приложение для внутреннего использования «Легкий фронт».

Сервис позволяет организовать пункт предоставления банковских услуг в любой локации. Это особенно актуально для тех районов сельской местности, где ближайшие офисы банка расположены далеко. Для обслуживания клиента по технологии «Легкий фронт» сотрудник Банка использует планшет. Клиент не просто получает консультацию по банковским услугам, но может сразу же открыть счет или оформить банковскую карту и получить доступ к системе дистанционного банковского обслуживания. При этом открытые продукты становятся доступны моментально в интернет-банке и мобильном приложении РСХБ.

Сотрудник Банка фотографирует клиента и его документы, после чего в режиме онлайн новый клиент создается в системах Банка, ему подключаются выбранные продукты и отправляются данные, необходимые для подключения к интернет-банку.

АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная). Реклама.