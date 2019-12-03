2019-12-03T12:33:21+03:00
Общество

Власти Краснодара до 31 декабря рекомендуют ТЦ организовать доставку грузов в ночное время

Это необходимо для снижения транспортной нагрузки
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация КраснодараФото: администрация Краснодара
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Перед Новым годом торговым центрам и складским комплексам Краснодара рекомендовано организовать доставку грузов ночью. Это необходимо для снижения нагрузки на дорогах города.

- Рекомендация перевозить грузы с 16 по 31 декабря с 22:00 до 06:00 касается ТРЦ, складских комплексов, строительных компаний и предприятий, пользующихся грузовиками, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации.

Граждан, которые едут в Краснодар с других районов, просят планировать свой маршрут по городу так, чтобы не ехать через его центральную часть, а сразу добираться к ближайшему ТРЦ.

Как отметил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов, в краевой столице на каждом магистральном въезде есть крупный центр, где представлен широкий выбор магазинов и ассортимент товаров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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