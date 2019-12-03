Финансирование парусного спорта на Кубани планируют увеличить

СЕГОДНЯ 12:33 2019-12-03T12:33:37+03:00

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Еженедельное планерное совещание, посвящённое теме, провёл спикер парламента Юрий Бурлачко. Перед детальным разговором анализ положения дел в парусном спорте провел профильный комитет ЗСК.

Юрий Бурлачко отметил, что в России едва ли есть регионы с более благоприятными чем на Кубани условиями для развития парусного спорта. Он, помимо прочего – важная имиджевая составляющая региона. Однако сегодня парусный спорт держится во многом за счет энтузиастов. Спикер краевого парламента уверен - развитию яхтинга нужно придать новый импульс и всесторонне его поддержать. Сейчас в крае восемь отделений по парусному спорту. В них занимается около полутысячи человек. Кубанских спортсменов регулярно включают в сборную страны. Но для развития парусного спорта необходимо укрепить материально-техническую базу клубов, открыть дополнительные группы подготовки яхтсменов. Кроме того, необходима популяризация этих видов спорта. Депутаты предложили использовать для его развития средства инвесторов и привлекать частные яхт-клубы. А в региональном минспорта займутся проработкой вопроса об увеличении финансирования парусного спорта из краевого бюджета.

Юрий Бурлачко подчеркнул, что задачу не решить за один день, с ней можно справится лишь сообща. Он предложил ввести в минспорта должность специалиста, который займется этим направлением. К вопросу развития парусного спорта парламентарии еще вернутся. Практические шаги в его решении необходимо сделать в начале будущего года. Но первый шаг уже сделан.

Летом, в Анапе, во время приёма граждан к главе курорта и спикеру ЗСК обратились родители детей – воспитанников закрытой парусной школы. Клуб остался без земельного участка. К середине ноября вопрос решили. Детская парусная школа в Анапе получила надел на высоком берегу курорта. Дети там уже приступили к занятиям.

ИСТОЧНИК KP.RU