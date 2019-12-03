2019-12-03T14:00:27+03:00
Звезды

В Сочи открыли интерактивный музей истории Олимпийских игр

Центр могут посетить жители и гости города
Александра ПОДУШКО
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Фото: пресс-служба краяФото: пресс-служба края
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В Сочи открыли единственный в России интерактивный музей истории Олимпийских игр и Олимпийского движения.

- Центр открылся на базе Российского международного олимпийского университета. Он разделен на зоны, где посетители могут узнать историю всех Зимних и Летних Игр. Есть летопись Олимпиады в Сочи, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Также в центре можно протестировать спортивные тренажеры. Например, в виртуальном режиме пройти бобслейную или биатлонную трассы, покататься на горных лыжах.

Музей доступен студентам университета, школьникам, а также жителям и гостям курорта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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