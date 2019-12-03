В Сочи открыли интерактивный музей истории Олимпийских игр
В Сочи открыли единственный в России интерактивный музей истории Олимпийских игр и Олимпийского движения.
- Центр открылся на базе Российского международного олимпийского университета. Он разделен на зоны, где посетители могут узнать историю всех Зимних и Летних Игр. Есть летопись Олимпиады в Сочи, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Также в центре можно протестировать спортивные тренажеры. Например, в виртуальном режиме пройти бобслейную или биатлонную трассы, покататься на горных лыжах.
Музей доступен студентам университета, школьникам, а также жителям и гостям курорта.
ИСТОЧНИК KP.RU