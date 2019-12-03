2019-12-03T14:23:32+03:00
Общество

На Кубани более 24 тысяч выпускников напишут итоговое сочинение

Испытание пройдет завтра, 4 декабря
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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Итоговое сочинение, является допуском к единому государственному экзамену. Его напишут более 24 тысяч выпускников Краснодарского края уже завтра.

- Испытание начнется 4 декабря в 10:00. На выполнение задания есть 3 часа 55 минут. Темы сочинений опубликуют за 15 минут до начала испытания на открытых информационных ресурсах, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Для проведения мероприятия на Кубани организовано 472 пункта. Результаты будут известны не позднее 11 декабря.

Школьникам заранее объявили направления, по которым предстоит рассуждать в сочинении. Это «Война и мир», «Надежда и отчаяние», «Добро и зло», «Гордость и смирение», «Он и она».

Переписать итоговое сочинение можно будет 5 февраля и 6 мая 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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