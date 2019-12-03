2019-12-03T13:49:11+03:00
Происшествия

На Кубани суд усилил наказание лже-застройщику из Сочи

Теперь вместо 5 лет он проведет в колонии 9 лет и 6 месяцев
Александра ПОДУШКО
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На Кубани суд усилил наказание лже-застройщику из СочиНа Кубани суд усилил наказание лже-застройщику из СочиФото: Архив "КП"
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В 2016-2017 годах трое мужчин брали деньги с доверчивых граждан на строительство многоэтажек. У них не было разрешения профильных контрольно-надзорных органов на возведение жилья, а также проектной документацией, прошедшей государственную экспертизу.

Они продавали дольщикам квартиры в несуществующих домах, возведение которых было неправомерным. Информация об этом размещалась в СМИ и Интернете на различных сайтах. Общая сумма ущерба составила 46 миллионов рублей. От преступных действий пострадали не только жители Краснодарского края, но и других регионов РФ.

Суд вынес приговор предпринимателям. Они были признаны виновными в совершении 25 преступлений, предусмотренных ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном и особо крупном размерах), а также в 20 эпизодах покушения на мошенничество.

- Вскоре приговор одному из лже-застройщиков был обжалован. Апелляционная инстанция, рассмотрев материалы уголовного дела назначила ему 9 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима вместо 5 лет, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

Приговор вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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