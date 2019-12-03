В Армавире 14-летний школьник отравился «снюсом»

СЕГОДНЯ 14:07 2019-12-03T14:07:51+03:00

Его доставили в больницу

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В приемное отделение детской городской больницы Армавира был доставлен 14-летний подросток. Врачи диагностировали у несовершеннолетнего пациента «отравление неясной этиологии».

- Было установлено, что подросток попробовал сосательный табак «снюс». В его состав входит никотин, вода и различные ароматизаторы. Он равен пяти выкуренным сигаретам. Мальчику в больнице был назначен курс лечения, - сообщает «Регион Online» со ссылкой на начальника ОПДН по Армавиру подполковника полиции Хатуна Мамонтова.

Инспекторами отделения по делам несовершеннолетних проводятся профилактические беседы в школах, направленные на профилактику употребления курительной смеси.

Напомним, в Краснодаре произошло ДТП с участием автобуса и двух автомобилей. Пострадали 3 человека, им было назначено амбулаторное лечение.

ИСТОЧНИК KP.RU