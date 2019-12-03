В отношении следователя, ведущего дело замминистра сельского хозяйства Кубани, инициирована проверка

СЕГОДНЯ 14:09 2019-12-03T15:57:51+03:00

Защита настаивает на том, что чиновника в СИЗО склоняют к самооговору

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Первый отдел по расследованию особо важных дел СКР по Краснодарскому краю продолжает расследование уголовного дела, возбужденного в отношении заместителя руководителя регионального министерства сельского хозяйства Кима Тертицы и его подчиненного - начальника управления развития малых форм хозяйствования и сельскохозяйственной кооперации Александра Пиунова. Их подозревают в получении взятки в особо крупном размере, совершенном группой лиц с использованием служебного положения.

При этом оба фигуранта уголовного дела находятся в разных условиях - Тертица на время расследования помещен в СИЗО, а непосредственный участник преступной схемы Пиунов, на которой настаивает следствие, - под домашним арестом.

Защита замминистра уверена, что таким образом Тертицу пытаются склонить к самооговору. А сам обвиняемый уже подал соответствующее обращение, пожаловавшись на преступные методы расследования.

- По заявлению о возбуждении уголовного дела начата доследственная проверка в отношении следователя, ведущего данное дело, - пояснил "КП" - Кубань" адвокат Кима Тертицы Алексей Иванов.

Замминистра настаивает на собственной невиновности.

ИСТОЧНИК KP.RU