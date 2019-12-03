В Армавире грабитель избил кирпичом продавщицу из-за 2 тысяч рублей
Инцидент произошел ночью 9 марта 2019 года. Сожительница злоумышленника сообщила, что ее сменщица регулярно вычитает недостачу из ее зарплаты. Пьяный мужчина решил разобраться в этом.
Он пошел круглосуточный магазин. По дороге нашел обломок кирпича и положил его в карман. Он напал на продавщицу и стал избивать ее камнем. После он вытащил из кассы более 2 тысяч рублей и скрылся. Пострадавшая женщина вызвала полицию и скорую помощь.
- Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 162 УКРФ. Он проведет 10 лет в исправительной колонии особого режима, - сообщает «Регион online» со ссылкой на пресс- службу прокуратуры Армавира.
Также заключенный возместит Фонду Обязательного медицинского страхования расходы на лечение женщины.
ИСТОЧНИК KP.RU