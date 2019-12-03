2019-12-03T16:40:25+03:00
Общество

В Краснодаре воспитатель детского сада избивал детей

После того, как родители забили тревогу, педагога уволили
Евгения СОРОКА
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В детском саду провели проверку.В детском саду провели проверку.
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Инцидент произошел в ясельной группе краснодарского детского сада № 195 на улице Симферопольской. Одна из родительниц, забирая своего сына домой, заметила, что у малыша разбит нос.

Испуганная мама, как сообщает «Живая Кубань», тут же побежала к воспитателям и заведующей, чтобы узнать, что случилось. На что получила ответ - бежал, споткнулся об ковер и упал.

Но со временем стало ясно, что такие случаи в детсаду случаются слишком часто. Когда встревоженные родители подняли тревогу, оказалось, что следы побоев у детей появляются в смену одного и того же воспитателя. Одна из родительниц попыталась решить вопрос с заведующей, но безуспешно. Тогда женщина обратилась в департамент образования и сообщила о случившемся.

В детском саду провели проверку, после которой воспитательница написала заявление по собственному желанию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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