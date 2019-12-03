Преподаватели школы искусств в Кореновске заявили о незаконных растратах руководства
В полиции начали проверку
Полиция проверяет информацию о растратах в ДШИ КореновскаФото: Александр ГЛУЗ
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В полицию Кореновска поступило сообщение о том, что руководство Детской школы искусство незаконным образом расходует бюджетные средства. По некоторым данным, заявление составили преподаватели учебного заведения, по другим – бумага оказалась анонимной.
- В отделе МВД России по Кореновскому району по данному факту проводится проверка, - сообщили «КП-Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
На сайте учреждения указано, что с 2016-го года руководит Детской школой искусств Юлия Еременко.
ИСТОЧНИК KP.RU