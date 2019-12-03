Кубань вошла в тройку регионов, которые получат наибольшие субсидии от правительства

СЕГОДНЯ 17:45 2019-12-03T17:45:39+03:00

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Кабмин России распределили 45 млрд бюджетных рублей между 50 регионами страны, руководство которых наиболее эффективно работало в 2019 году. Больше всего денег из федерального бюджета получит Республика Крым, Санкт-Петербург и Краснодарский край.

- Одним из условий получения дотаций является успешная реализация приоритетных национальных проектов. В 2019 году регион досрочно завершил мероприятия по нацпроектам «Безопасные и качественные дороги» и «Культура», - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Также при распределении средств учитывали количество занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, уровень заработной платы и другие параметры.

В результате, Краснодарский край в 2020 году получит из федерального бюджета почти 1,5 млрд рублей. Их направят на развитие экономики, социальной сферы и реализацию национальных проектов.

ИСТОЧНИК KP.RU