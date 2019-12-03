На Кубани в 2019 году отремонтировали почти 150 образовательных организаций

СЕГОДНЯ 18:04 2019-12-03T18:04:20+03:00

Также в регионе вводили в эксплуатацию школы и детские сады

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В Краснодарском крае с начала 2019 года открыли 11 школ и 8 детских садов и пристроек. До Нового года в эксплуатацию введут еще два средних учебных заведения – в Анапе и Кавказском районе.

- Помимо этого, завершат возведение 5 детских садов и 6 пристроек в Анапе, Новороссийске, Сочи, Гулькевичском, Крымском и Тбилисском районах. Это позволит посещать дошкольные учреждения еще 1,5 тысячам маленьких жителей региона, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

До конца декабря сдадут детсад на 200 мест в станице Новотитаровской, а в станице Тбилисской – блок дошкольного учреждения на 60 детей.

В текущем году 39 районам Кубани на капремонты и благоустройство школ и детсадов направили более 750 млн рублей. Работы завершили в 148 организациях, еще в 10 они находятся в завершающей стадии. Также в 2019 году в регионе отремонтировали 33 школьных спортзала.

ИСТОЧНИК KP.RU