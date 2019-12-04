2019-12-04T07:40:13+03:00
Звезды

В Краснодаре открылась фотовыставка Михаила Шлыка «PROснег»

Автор представил около 30 работ на зимнюю тематику
Александра ПОДУШКО
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Фото: минкультуры Краснодарского краяФото: минкультуры Краснодарского края
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В Краснодаре в государственном историко-археологическом музее-заповеднике имени Фелицына открылась фотовыставка Михаила Шлыка «PROснег».

- Представлено около 30 работ на зимнюю тематику. Это пейзажи Краснодарского края, Адыгеи, Карелии, Кавказского государственного природного биосферного заповедника, озера Байкал, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства культуры Краснодарского края.

- В фотоработах автора запечатлена красота зимних пейзажей. Фотографии Михаила Шлыка «втягивают» зрителя в безбрежные, неописуемой красоты, белоснежные просторы, приглашают в деревеньки и городские дворики, - отметили в пресс-службе.

Гостей и жителей города приглашают посетить фотовыставку Михаила Шлыка «PROснег», которая будет работать до 8 февраля 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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