В Сочи ожидается сильное налипание снега на провода и деревья
Утром и в первую половину дня 4 декабря в предгорной и горной зонах Сочи ожидается сильное налипание мокрого снега на провода и деревья. Сохраняется слабая лавинная опасность.
- Все городские службы переведены в режим повышенной готовности. Спасатели рекомендуют быть принять необходимые меры предосторожности, а также воздержаться от выхода в горы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.
В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить:
- «01» - единый телефон спасения;
- «101» - с мобильных телефонов;
- 8 (861) 268-64-40 - телефон доверия ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
ИСТОЧНИК KP.RU