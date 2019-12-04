2019-12-04T08:26:52+03:00
Происшествия

В Сочи ожидается сильное налипание снега на провода и деревья

Также сохраняется слабая лавинная опасность в горах
Александра ПОДУШКО
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В Сочи ожидается сильное налипание снега на провода и деревьяВ Сочи ожидается сильное налипание снега на провода и деревьяФото: Андрей КОПАЛОВ
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Утром и в первую половину дня 4 декабря в предгорной и горной зонах Сочи ожидается сильное налипание мокрого снега на провода и деревья. Сохраняется слабая лавинная опасность.

- Все городские службы переведены в режим повышенной готовности. Спасатели рекомендуют быть принять необходимые меры предосторожности, а также воздержаться от выхода в горы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить:

- «01» - единый телефон спасения;

- «101» - с мобильных телефонов;

- 8 (861) 268-64-40 - телефон доверия ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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