2019-12-04T09:14:17+03:00
Общество

В Краснодаре по улице 1-го Мая сносят самострой

Собственник демонтирует здание за свой счет
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация КраснодараФото: администрация Краснодара
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В Краснодаре по улице 1-го Мая сносят многоэтажный самострой. Демонтаж начался 2 декабря и продлится несколько дней. Собственник проводит его за свой счет.

Как рассказал начальник управления муниципального контроля Дмитрий Водолацкий, специалисты проверили законность возведения объекта и выяснили, что на участке, предназначенном под строительство жилого дома, строится многоквартирный.

Сотрудники ведомства подали исковые заявления, и суд признал это здание незаконно возведенным объектом. Разбирательства завершились еще в мае. Собственника обязали снести самострой, но он этого не сделал, и в конце ноября администрация подала иск о взыскании неустойки.

- В городе борьба с самовольным строительством идет совместно с прокуратурой в рамках выполнений поручений губернатора Кубани Вениамина Кондратьева о контроле за градостроительной ситуацией, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Управление муниципального контроля работает с горожанами и отрабатывает все поступающие заявления. Также регулярно проводят инспекционные объезды территорий Краснодара.

ИСТОЧНИК KP.RU

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