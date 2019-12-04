В Каневском районе ювелира осудят за мошенничество

СЕГОДНЯ 09:35 2019-12-04T09:35:19+03:00

Ему грозит до пяти лет тюрьмы

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Жительница Каневского района обратилась к мужчине, оказывающему услуги по ремонту и изготовлению ювелирных изделий. Он пообещал сделать из ее золотого кольца новое украшение, при этом получил от потерпевшей деньги за оказание услуг.

- Злоумышленник не выполнил работу и не вернул заказчице изделие. Общий ущерб составил более 18 тысяч рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Полицейские задержали ранее судимого 39-летнего местного жителя. Было установлено, что он отбывал наказание в местах лишения свободы за аналогичные преступления. Деньги мужчина потратил на личные нужды, а золотое кольцо переплавил в другое изделие.

В отношении 39-летнего ранее судимого местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ (Мошенничество). Ему грозит до пяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU