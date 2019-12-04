В Карасунском округе Краснодара назначили нового прокурора

СЕГОДНЯ 09:50 2019-12-04T09:50:43+03:00

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В Карасунском административном округе Краснодара назначен новый прокурор. Им стал старший советник юстиции Апанасевич Олег Олегович. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

В 2000 году он окончил КубГУ по специальности «Юриспруденция». В органах прокуратуры Кубани служит с июня 2000 года в должностях: следователя, старшего следователя прокуратуры Лазаревского района Сочи, старшего помощника прокурора Хостинского района Сочи, заместителя прокурора Усть-Лабинского района, прокурора Брюховецкого района.

В ноябре 2010 года был уволен в порядке перевода в Следственный комитет при прокуратуре РФ. В феврале 2014 года стал заместителем прокурора Центрального административного округа Краснодара, с апреля 2019 года руководил отделом по надзору за процессуальной деятельностью в аппаратах главных управлений внутренних дел, МЧС, ФССП по краю.

ИСТОЧНИК KP.RU