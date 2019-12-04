На Кубани у неплательщика кредитов арестовали машину

СЕГОДНЯ 10:22 2019-12-04T10:23:53+03:00

Через несколько дней он погасил долг в полном объеме

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В Ленинградском районе мужчина взял кредит, но выплачивать его не торопился. Общая сумма задолженности составила 412 тысяч 518 рублей.

- Судебный пристав-исполнитель применил по отношению к неплательщику весь комплекс мер, предусмотренных Федеральным законом «Об исполнительном производстве». Но эффективнее всего был арест имущества, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УФССП по Краснодарскому краю.

Утром сотрудник УФССП совместно с представителем взыскателя выехал по месту проживания неплательщика. Здесь он составил акт описи и ареста «Peugeot-408» 2013 года выпуска. Автомобиль был изъят и передан на ответственное хранение представителю взыскателя.

Через 5 дней мужчина погасил долг в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU