2019-12-04T10:54:26+03:00
Общество

Кубанский парламент обсудил законопроекты об инвестициях

Спикер ЗСК Юрий Бурлачко провел парламентские слушания по обсуждению пакета федеральных законов, направленных на поддержку и поощрение инвестиционной деятельности. Разработчиком документов выступает Правительство Российской Федерации
Иван ЕГОРОВ
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Обозначая суть проблемы, глава кубанского парламента отметил, что необходимость корректировки нормативных актов, регулирующих инвестиционную деятельность, назрела давно.

«Сейчас в сфере инвестиций Россия руководствуется законодательством, которое было сформировано в 90-е годы. Оно не решает тех проблем и задач, которые стоят перед Россией», - уточнил Юрий Бурлачко. -Вопрос об улучшении инвестиционного климата Кубани является для нас одним из приоритетных. В этой связи принятие обозначенных федеральных законов придаст новый импульс развитию инвестиционной деятельности и повышению инвестиционной привлекательности, в том числе и нашего края»,

Спикер также добавил, что рассмотреть проекты регионам рекомендовал председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин.

С основным докладом выступил вице-спикер ЗСК, председатель комитета по вопросам промышленности, инвестиций, предпринимательства, связи, потребительского и финансового рынков, внешнеэкономической деятельности Сергей Алтухов. По его словам, в представленных законопроектах закладывается новый понятийный аппарат, устаревшие нормативные акты утрачивают силу. Документы создадут основу для комплексной работы по поддержке капиталовложений частными инвесторами.

Вводятся понятия общего и проектного инвестиционных режимов. Общий инвестиционный режим предусматривает отсрочку вступления в силу нормативных правовых актов, ухудшающих условия инвестиционной деятельности. Проектный инвестиционный режим предусматривает реализацию новых крупных проектов и вложение значительных объемов собственных инвестиций.

По итогам слушаний депутаты поддержали представленный пакет документов единогласно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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