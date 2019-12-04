Кубанский парламент обсудил законопроекты об инвестициях
Обозначая суть проблемы, глава кубанского парламента отметил, что необходимость корректировки нормативных актов, регулирующих инвестиционную деятельность, назрела давно.
«Сейчас в сфере инвестиций Россия руководствуется законодательством, которое было сформировано в 90-е годы. Оно не решает тех проблем и задач, которые стоят перед Россией», - уточнил Юрий Бурлачко. -Вопрос об улучшении инвестиционного климата Кубани является для нас одним из приоритетных. В этой связи принятие обозначенных федеральных законов придаст новый импульс развитию инвестиционной деятельности и повышению инвестиционной привлекательности, в том числе и нашего края»,
Спикер также добавил, что рассмотреть проекты регионам рекомендовал председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин.
С основным докладом выступил вице-спикер ЗСК, председатель комитета по вопросам промышленности, инвестиций, предпринимательства, связи, потребительского и финансового рынков, внешнеэкономической деятельности Сергей Алтухов. По его словам, в представленных законопроектах закладывается новый понятийный аппарат, устаревшие нормативные акты утрачивают силу. Документы создадут основу для комплексной работы по поддержке капиталовложений частными инвесторами.
Вводятся понятия общего и проектного инвестиционных режимов. Общий инвестиционный режим предусматривает отсрочку вступления в силу нормативных правовых актов, ухудшающих условия инвестиционной деятельности. Проектный инвестиционный режим предусматривает реализацию новых крупных проектов и вложение значительных объемов собственных инвестиций.
По итогам слушаний депутаты поддержали представленный пакет документов единогласно.
ИСТОЧНИК KP.RU