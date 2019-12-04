В Краснодарском крае ограничат свободный оборот токсичных и никотиносодержащих веществ

СЕГОДНЯ 10:57 2019-12-04T11:17:08+03:00

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Такую продукцию, уверены в ЗСК, нельзя продавать несовершеннолетним. Сейчас подобные изделия свободно продаются в торговых точках по всему краю. Их активная пропаганда ведётся и в сети Интернет.

Есть и ещё одна проблема - распространение альтернативных средств доставки никотина (АСДН). Речь о так называемом снюсе. Мода на его употребление активно продвигается в молодёжной среде. Производители снюса заменили привычный источник никотина – табак на алкалоидные соли. По сути это - никотиновый концентрат. По документам снюс не содержит табака. А в реальности - в десятки раз вреднее сигарет. Распространители называют его «здоровой» альтернативой табакокурению, на самом же деле он вызывает привыкание, а его употребление приводит к тяжелым последствиям. Медики доказали – при регулярном употреблении снюса поражается слизистая оболочка рта. Пагубное увлечение может вызвать рак десен, ротовой полости, глотки, гортани и пищевода. Производители лукавят, утверждая, что товар безопасен и не наносит вреда.

Депутаты подчеркнули – снюс и подобные ему вещества – опасны. Необходимо ограничить их продажу. Кроме этого – нужна широкая информационная кампания. До юных кубанцев и их родителей необходимо донести информацию о вреде употребления АСДН, особенно на фоне недобросовестной рекламы этих изделий в Интернете. Кроме этого, нужно обратить внимание общественников и казачества на необходимость контролировать места реализации токсичных товаров вблизи общественных мест: школ, спортивных площадок, центров досуга и культуры.

Все эти предложения войдут в готовящееся постановление кубанского парламента. Его рассмотрят на одно из ближайших сессий Законодательного собрания Кубани.

ИСТОЧНИК KP.RU