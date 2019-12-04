На трассе в Адыгее открыли пункт экстренной помощи пострадавшим в ДТП

СЕГОДНЯ 11:04 2019-12-04T11:04:47+03:00

В минздраве рассчитывают, что спасенных жизней станет больше Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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Необычный медпункт открылся на 38-м километре дороги Энем – Джиджихабль. Здесь круглосуточно будут нести дежурство бригады для экстренной помощи пострадавшим в ДТП. В республиканском минздраве считают, что это поможет спасти жизни и уменьшить количество погибших в авариях.

- Месторасположение пункта обосновано непосредственной близостью к опасным участкам - как региональной автодороги, так и федеральной трассы М4 «Дон». На нем постоянно будет дежурить медицинская бригада во главе с врачом-реаниматологом, которая при поступлении сигнала от единой диспетчерской службы республики оперативно будет направляться к месту происшествия, - сообщили в минздраве.

В распоряжении медиков также реанимобиль с дефибриллятором и другим медицинским оборудованием, которое поможет доставить в больницу пациентов даже в тяжелом состоянии.

Еще один подобный медпункт для помощи пострадавшим в ДТП планируют открыть в горной части Адыгеи, где ежегодно увеличивается приток туристов.

ИСТОЧНИК KP.RU