В Краснодаре задержали воровку-карманницу

СЕГОДНЯ 11:06 2019-12-04T11:09:38+03:00

Ее жертвами становились только женщины

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В Краснодаре в ТРЦ на улице Крылатой сотрудники полиции задержали ранее судимую 35-летнюю гражданку соседнего государства. Ее подозревают в причастности к серии карманных краж.

Женщина призналась, что совершила не менее 14 тайных хищений кошельков с деньгами из одежды и сумок. Злоумышленница промышляла в торговых центрах и магазинах краевого центра. Ее жертвами становились только женщины.

- По предварительным оценкам общий ущерб составил более 500 тысяч рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УМВД по Краснодару.

В отношении подозреваемой расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ (Кража). Ей грозит до шести лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU