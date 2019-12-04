В Краснодаре задержали воровку-карманницу
В Краснодаре в ТРЦ на улице Крылатой сотрудники полиции задержали ранее судимую 35-летнюю гражданку соседнего государства. Ее подозревают в причастности к серии карманных краж.
Женщина призналась, что совершила не менее 14 тайных хищений кошельков с деньгами из одежды и сумок. Злоумышленница промышляла в торговых центрах и магазинах краевого центра. Ее жертвами становились только женщины.
- По предварительным оценкам общий ущерб составил более 500 тысяч рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УМВД по Краснодару.
В отношении подозреваемой расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ (Кража). Ей грозит до шести лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU