СЕГОДНЯ 12:23 2019-12-04T12:23:53+03:00

В Новороссийске 17-летний парень и двое его знакомых убили пенсионера Фото: Архив "КП"

После они украли у него 200 тысяч рублей

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На Кубани 17-летний парень и двое его знакомых подозреваются в убийстве 67-летнего местного жителя, сопряженном с разбоем (пп.«ж,з» ч.2 ст.105 УК РФ) и разбое, совершенном с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего, в крупном размере (п.«в» ч.4 ст.162 УК РФ).

Молодые люди решили ограбить дом местного жителя. Для этого они купили маски и перчатки. В ночь на 30 ноября 20 и 17-летние злоумышленники, выбив входную дверь балкона, проникли в дом к мужчине.

19-летний соучастник наблюдал за окружающей обстановкой снаружи. 20-летний фигурант стал угрожать пенсионеру пневматическим оружием, а после ударил рукояткой несколько раз по лицу местного жителя.

Несовершеннолетний в это время впустил в дом 19-летнего соучастника, вместе с которым они избили пенсионера. После этого злоумышленники обыскали дом, похитили 200 тысяч рублей. Мужчина умер на месте от полученных телесных повреждений.

Тело погибшего обнаружила его родственница. Она вызвала полицию и медиков.

- В кратчайшие сроки была установлена причастность фигурантов к совершению данных преступлений, их задержали. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU