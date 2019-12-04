В онкодиспансере Краснодара появился лучевой электронный ускоритель

СЕГОДНЯ 12:41 2019-12-04T12:41:50+03:00

Из краевого бюджета на него выделили 175 миллионов рублей

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В краснодарском онкодиспансере заработало новое оборудование для радиотерапии. На приобретение лучевого электронного ускорителя было затрачено 175 миллионов рублей из краевого бюджета.

- Это второй такой аппарат, установленный в радиотерапевтическом отделении. Его используют для лечения злокачественных новообразований головы и шеи, грудной клетки, брюшной полости, верхних и нижних конечностей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В течение одного дня на таком аппарате проходят лечение около 50 человек. Пациенту может быть назначено лучевое лечение без оперативного вмешательства.

Как подчеркнули в министерстве здравоохранения Кубани, благодаря внедрению новых технологий доля граждан, победивших рак, за пять лет увеличилась на 7 процентов.

ИСТОЧНИК KP.RU