На Кубани инспектор привез в больницу трехлетнего ребенка, который был без сознания

СЕГОДНЯ 12:59 2019-12-04T13:11:01+03:00

Изменить размер текста: A A

К сотруднику Госавтоинспекции ОМВД России по Апшеронскому району Ивану Гордиенко подошел один из водителей. Мужчина рассказал, что его трехлетний сын потерял сознание и не приходит в себя. Мужчина хотел отвезти ребенка в больницу, но попал в затор. Из-за этого он попросил полицейского доставить их с сыном в медучреждение.

- Мальчика перенесли в служебный автомобиль. Инспектор включил спецсигналы, проблесковые маячки и оперативно привез ребенка в больницу. В приемном отделении их уже ждали врачи, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Ребенок еще находится в больнице. Приступ удалось купировать. Его состояние удовлетворительное.

Отец спасенного мальчика обратился в Отдел МВД России по Апшеронскому району. Он поблагодарил сотрудника Госавтоинспекции.

ИСТОЧНИК KP.RU