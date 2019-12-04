На Кубани инспектор привез в больницу трехлетнего ребенка, который был без сознания
К сотруднику Госавтоинспекции ОМВД России по Апшеронскому району Ивану Гордиенко подошел один из водителей. Мужчина рассказал, что его трехлетний сын потерял сознание и не приходит в себя. Мужчина хотел отвезти ребенка в больницу, но попал в затор. Из-за этого он попросил полицейского доставить их с сыном в медучреждение.
- Мальчика перенесли в служебный автомобиль. Инспектор включил спецсигналы, проблесковые маячки и оперативно привез ребенка в больницу. В приемном отделении их уже ждали врачи, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Ребенок еще находится в больнице. Приступ удалось купировать. Его состояние удовлетворительное.
Отец спасенного мальчика обратился в Отдел МВД России по Апшеронскому району. Он поблагодарил сотрудника Госавтоинспекции.
ИСТОЧНИК KP.RU