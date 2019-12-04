Кубанские паралимпийцы встретились в Сочи с Президентом РФ Владимиром Путиным
В Международный день инвалидов президент РФ Владимир Путин встретился с российскими паралимпийцами в Сочи. Беседа состоялась во время посещения Российского международного олимпийского университета.
- Участниками встречи стали три представителя Центра паралимпийской подготовки Краснодарского края: фехтовальщик Артур Юсупов, лучница Светлана Баранцева и пауэрлифтер Владимир Кривуля, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Владимир Путин пообещал, что спортсменам увеличат квоту для поступления в Олимпийский университет, который готовит менеджеров по признанным на международном уровне программам. Также обсудили вопросы подготовки к Паралимпийским играм в Токио.
В конце встречи Владимир Путин поблагодарил паралимпийцев за их победы, подчеркнув, что они являются примером для всех.
ИСТОЧНИК KP.RU