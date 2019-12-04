2019-12-04T13:07:26+03:00
Общество

Кубанские паралимпийцы встретились в Сочи с Президентом РФ Владимиром Путиным

Он поблагодарил спортсменов за их победы
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
Изменить размер текста:

В Международный день инвалидов президент РФ Владимир Путин встретился с российскими паралимпийцами в Сочи. Беседа состоялась во время посещения Российского международного олимпийского университета.

- Участниками встречи стали три представителя Центра паралимпийской подготовки Краснодарского края: фехтовальщик Артур Юсупов, лучница Светлана Баранцева и пауэрлифтер Владимир Кривуля, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Владимир Путин пообещал, что спортсменам увеличат квоту для поступления в Олимпийский университет, который готовит менеджеров по признанным на международном уровне программам. Также обсудили вопросы подготовки к Паралимпийским играм в Токио.

В конце встречи Владимир Путин поблагодарил паралимпийцев за их победы, подчеркнув, что они являются примером для всех.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24