Кубанские паралимпийцы встретились в Сочи с Президентом РФ Владимиром Путиным

СЕГОДНЯ 13:07 2019-12-04T13:07:26+03:00

Он поблагодарил спортсменов за их победы

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В Международный день инвалидов президент РФ Владимир Путин встретился с российскими паралимпийцами в Сочи. Беседа состоялась во время посещения Российского международного олимпийского университета.

- Участниками встречи стали три представителя Центра паралимпийской подготовки Краснодарского края: фехтовальщик Артур Юсупов, лучница Светлана Баранцева и пауэрлифтер Владимир Кривуля, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Владимир Путин пообещал, что спортсменам увеличат квоту для поступления в Олимпийский университет, который готовит менеджеров по признанным на международном уровне программам. Также обсудили вопросы подготовки к Паралимпийским играм в Токио.

В конце встречи Владимир Путин поблагодарил паралимпийцев за их победы, подчеркнув, что они являются примером для всех.

ИСТОЧНИК KP.RU