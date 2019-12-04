В Армавире полицейские задержали домушника

СЕГОДНЯ 13:52 2019-12-04T13:52:17+03:00

Он «обчистил» квартиру и частный дом

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В дежурную часть Армавира обратился местный житель. Он рассказал, что из его квартиры пропали золотые украшения, деньги и наручные часы. Общая сумма ущерба превысила 3 миллиона 600 тысяч рублей.

По камерам видеонаблюдения полицейские установили автомобиль, на котором передвигался предполагаемый злоумышленник. Ориентировку предали всем дежурным нарядам. Автомобиль, в котором находился 28-летний житель Краснодара, правоохранители остановили на одной из дорог Армавира.

- Вскоре установили, что он еще недавно проник в частный дом. Сумма ущерба в этом случае составила 15 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Часть похищенного злоумышленник продал на одном из рынков Краснодара. Остальные вещи правоохранители нашли у него дома.

Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частями 3 и 4 статьи 158 УУК РФ (Кража). Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU