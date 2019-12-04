"Орлята" подготовят большое новогоднее представление

СЕГОДНЯ 14:49 2019-12-04T14:49:33+03:00

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Все они активисты театральных студий, объединений прикладного творчества, Российского движения школьников в направлении «Личностное развитие», а также победители и призёры различных конкурсов и олимпиад.

В «Орлёнке» мальчишки и девчонки изучат историю, традиции и обычаи празднования Нового года в разных странах мира, узнают, как встречают этот праздник представители народностей нашей страны, познакомятся с якутским и татарским Дедом Морозом, сделают новогодние подарки своими руками для друзей и родных. Кроме того, ребята поговорят о профессиональных праздниках, отмечаемых в России и составят свой интерактивный календарь, содержание которого поможет им в знакомстве с профессиями технической и социальной сферы.

«Уверен, заключительная смена 2019 года станет для орлят не только источником предновогоднего настроения, но и позволит каждому из них раскрыть свой творческий потенциал. Ведь перед ребятами стоит важная задача – определить значимые для их сверстников социально полезные дела на будущий год, которые они внесут в праздничный календарь, созданный здесь, в «Орлёнке». Этот опыт будет систематизирован и воплощён в Центре в течение смен 2020 года», – прокомментировал директор Всероссийского детского центра «Орлёнок» Александр Джеус.

Мальчишки и девчонки отметят во Всероссийском детском Центре такие праздники как Международный день футбола, День прав человека и День конституции. Главным событием проекта станет Новогодний спектакль, в создании которого примут участие сами орлята. На протяжении трёх недель они будут посещать мастерские профессионалов в разных видах творчества, которые помогут ребятам воплотить на сцене художественный замысел театральной постановки, а также подготовить декорации, костюмы и реквизит.

Все проекты, вебинары, идеи дел и событий, созданные в течение программы будут опубликованы в новом разделе интерактивной виртуальной карты «Культурный код России» (www.культурный-код.дети).