17-летнюю школьницу нашли в Крыму

СЕГОДНЯ 15:44 2019-12-04T15:50:28+03:00

Правоохранители собираются доставить ее домой в ближайшее время

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17-летняя школьница нашлась в Крыму. С понедельника, 2 декабря, девочку искали несколько сотен полицейских и волонтеры. Правда, почти сразу стало ясно - она просто сбежала из дома.

- Ее нашли в Крыму. больше пока ничего неизвестно. Вроде, была там с каким-то парнем, - сообщила "КП" - Кубань" на условиях анонимности знакомая семьи. - Вскоре ее привезут в славянский отдел следственного комитета. Там опросят.

Кстати, следователи подтвердили, с девочкой все хорошо.

- Она жива и здорова, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Надо сказать, родители Ани (имя изменено) провели двое суток как в кошмарном сне. Девочка, как обычно ушла в школу, но выяснилось, что на уроках она так и не появилась. Учителя тоже были спокойны - девочка накануне отпросилась с уроков.

Позже выяснилось, что Аня исчезла вместе с пятью тысячами собственных сбережений и паспортом. Потом она села на маршрутку, а в станице Павловской пересела на автобус до Славянска-на-Кубани.

ИСТОЧНИК KP.RU