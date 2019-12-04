В краснодарском микрорайоне Гидростроителей отремонтируют почти 4,5 км дорог

СЕГОДНЯ 15:47 2019-12-04T15:47:45+03:00

Также здесь появится свыше 3 км сетей уличного освещения

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В микрорайоне Гидростроителей краевой столицы в будущем году запланирован ремонт четырех улиц. Их общая протяженность составляет почти 4.5 км.

- Помимо этого, проведут свыше 3 км сетей уличного освещения, построят несколько тротуаров, а также установят светофор на пересечении улиц Автолюбителей и Невкипелого, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Стоит добавить, что уже ведется подготовка нескольких проектов, которые помогут улучшить транспортную ситуацию в растущем микрорайоне Гидростроителей. Это, в частности, строительство трамвайной ветки, дороги по проспекту Писателя Знаменского. Также в 2020 году запланировано благоустройство Николаевского бульвара.

Помимо этого, продолжится возведение на территории микрорайона школ и детских садов, которое финансируется из бюджета Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU