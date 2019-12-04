Кубанские коммунисты почтили память Неизвестного солдата

СЕГОДНЯ 15:56 2019-12-04T15:56:40+03:00

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Активисты КПРФ и Союза Советских офицеров в Краснодарском крае провели мероприятия памяти в связи с Днем Неизвестного солдата.

В станице Рязанской Белореченского района мероприятием в рамках проекта «Диалоги с Героями» с участием школьников руководил депутат Белореченского городского Совета, член Бюро райкома КПРФ, руководитель местного отделения Союза Советских офицеров Кубани, майор запаса Андрей Бабенко.

А в парке Победы города Белореченска состоялось возложение цветов к Вечному Огню у Мемориала Славы. С приветственными словами к собравшимся обратились первый и второй секретари райкома партии: депутат районного Совета Н. Боровков и О. Беспалова, а также руководитель поискового отряда К. Попов, ветеран Великой Отечественной Ю. Киселев и член Бюро райкома КПРФ А. Бабенко.

В Выселковском районе могила Неизвестного солдата 1942 года расположена между селом Первомайским и станицей Бузиновской. 3 декабря первый секретарь районного Комитета КПРФ Виктор Тимошенко и активист Олеся Куземченко возложили цветы к памятному месту.

В музее станицы Выселки, с участием учащихся 1-й школы, состоялось мероприятие, посвященное памяти погибших и пропавших без вести земляков. Затем были возложены цветы у Пантеона Славы и Вечного огня.