В Анапе прошла акция в рамках инициативы КПРФ «Сад памяти»

СЕГОДНЯ 16:14 2019-12-04T16:14:47+03:00

Изменить размер текста: A A

В Анапе коммунисты и беспартийные патриоты включились в объявленную лидером КПРФ Г.А. Зюгановым акцию «Сад памяти» – в память о соотечественниках, погибших в годы Великой Отечественной войны.

В один из теплых солнечных дней активисты городского отделения КПРФ и сторонники партии, представители народно-патриотических сил, посадили несколько десятков саженцев, закупленных за личные средства.