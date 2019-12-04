2019-12-04T16:14:47+03:00
Политика

В Анапе прошла акция в рамках инициативы КПРФ «Сад памяти»

Иван Егоров
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Фото: Краснодарское краевое отделение КПРФФото: Краснодарское краевое отделение КПРФ
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В Анапе коммунисты и беспартийные патриоты включились в объявленную лидером КПРФ Г.А. Зюгановым акцию «Сад памяти» – в память о соотечественниках, погибших в годы Великой Отечественной войны.

В один из теплых солнечных дней активисты городского отделения КПРФ и сторонники партии, представители народно-патриотических сил, посадили несколько десятков саженцев, закупленных за личные средства.

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