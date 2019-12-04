2019-12-04T16:26:28+03:00
Общество

Красная поляна открывает сезон высокоскоростного интернета

Компания МТС включила 4G на самой высокой точке курорта
Нина КУРЯШКИНА
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Лыжники и сноубордисты Красной Поляны теперь смогут использовать высокоскоростной интернет в любой точке курорта. К началу горнолыжного сезона 2019 – 2020 МТС увеличила покрытие 3G/4G на трассах для катания и в местах отдыха туристов.

Скоростной мобильный интернет МТС на самом популярном зимнем курорте страны теперь работает на высоте более 2 320 метров над уровнем моря. Высочайшая точка для спуска и катания является центром притяжения не только любителей экстремальных видов спорта. Туристы съезжаются сюда, чтобы полюбоваться обзорными видами и посетить пик Черная пирамида.

К началу нового сезона мобильный интернет МТС появился и на отметке 1500 метров по горе Аибга, где расположена зона питания и происходит пересадка туристов на следующую очередь канатной дороги. Также ускорился интернет и в районе санно-бобслейно трассы курорта Роза Хутор.

Для улучшения качества связи проведена точечная работа по улучшению качества связи и скорости интернета в районе отеля «Поляна 1389 отель и Спа» на северном склоне Псехако. Установлена новая базовая станция на кровле торгово-развлекательного центра «Горки Молл», что улучшило внешнее покрытие наиболее посещаемых туристических объектов в условиях сложного горного ландшафта.

В целом, на Красной поляне 4G ловит практически везде на высоте до полутора тысяч метров. Локально быстрый интернет работает в горах и на высоте до 2 400 метров.

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@TrueKPRU
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