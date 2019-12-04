2019-12-04T16:27:44+03:00
Общество

На Кубани советам ветеранов вручили ключи от новых автомобилей

В муниципалитеты поедут 58 машин
Максим ОСОКИН
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Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
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Районные советы ветеранов Краснодарского края получили ключи от 58 новых автомобилей. Машины отправятся в муниципалитеты Кубани в ближайшее время.

- В 2020 году в регионе заработает новая мера поддержки - выплата на ремонт и благоустройство жилья для ветеранов. На нее смогут рассчитывать не только участники войны, но и их вдовы, члены семей погибших участников ВОВ, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Также на Кубани работают над тем, чтобы сделать медицинскую помощь наиболее доступной для ветеранов, особенно в сельской местности. В 2020 году запланировано строительство свыше 40 медучреждений. В течении трех лет в регионе откроют свыше 60 офисов врачей общей практики.

Накануне Владимир Путин дал старт году Памяти и Славы в России в преддверии 75-летия со дня Великой Победы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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