2019-12-04T17:26:50+03:00
Общество

На проектирование канатного метро Краснодару выделили 400 тысяч долларов

Деньги предоставит один из банков БРИКС
Максим ОСОКИН
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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Один из банков БРИКС направит 400 тыс. долларов на проектирование канатного метро в краевой столице. Деньги, в частности, пойдут на оплату консультативных услуг технических специалистов, которые позволят довести проект до того момента, когда он станет инвестиционно-привлекательным.

- Соответствующее решение приняли на заседании Совета директоров банка, - сообщает пресс-служба финансовой организации.

Сеть канатного метро позволит разгрузить улицы города, а также улучшить экологическую обстановку. Общая протяженность линий составит около 32 км. Планируется, что главный пересадочный узел расположится в ТРЦ в центре Краснодара. От него ветки пойдут в направлении Западного обхода и району Немецкой деревни, к депо № 1 и стадиону «Краснодар».

Стоимость данного проекта оценили в 11 млрд. рублей, а на его реализацию уйдет 4 года. Планируется, что в год канатное метро будут перевозить до 35 млн пассажиров – жителей и гостей краевого центра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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