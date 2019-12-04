Ученые предлагают всем желающим поучаствовать в издании книги об истории Кавказского заповедника

СЕГОДНЯ 18:01 2019-12-04T18:03:03+03:00

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Книгу об истории Кавказского заповедника планировали выпустить к его 95-летию. Авторами 200-страничного труда стали Сергей Трепет, Дмитрий Андреев и Юрий Спасовский.

В книге описаны исторические события, которые проходили на территории заповедника с древнейших времен и до современности. Здесь есть информация о периоде строительства дольменов, крепостях торговцев времен Великого Шелкового Пути, Кавказской войне, годах Великой Отечественной войны и многом другом.

Книга "История Кавказского заповедника"

- В книге описана история восстановления зубра (первый в мире эксперимент восстановления вида, исчезнувшего в природе по вине человека!), история достижений и трагедий заповедника во второй половине ХХ века и, наконец, современность – что же представляет заповедник сегодня, какие его перспективы, с чем связаны опасности заповедника и его надежды, - рассказывают авторы.

Книга иллюстрирована фотографиями, большая часть из которых не публиковалась ранее. Однако ее издание так и не состоялось. Авторы решили собрать средства и объявили о предзаказе.

- Мы, авторы книги, рискнули сделать то, что мы уже делали, по крайней мере, дважды: собрать деньги на издание с тех людей, кому это интересно, кому это нужно, кто знает, что такое Кавказский заповедник, кто знает, как интересна и важна его история. Именно таким образом в свое время появились книги «Кавказский заповедник» (2011 г.) и книга «Хаски» (2012 г.). Обе стали по-настоящему народными книгами и разошлись по всей России, - рассказал Сергей Трепет.

Книга будет выполнена в подарочном варианте: 200 страниц, формат 25×35 см в твердом переплете. Цена – 1650 рублей. Если будут проданы 350 экземпляров книга «История Кавказского заповедника» увидит свет в мае 2020 года.

- Все, сделавшие предоплату, будут указаны в специальном разделе книги «Благодарности», - говорят авторы.

Больше информации можно получить по номеру: +79284676094 (Сергей Трепет).

ИСТОЧНИК KP.RU