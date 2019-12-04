2019-12-04T19:57:30+03:00
Общество

На Кубани появятся 34 придорожных многофункциональных комплекса

Места для их размещения уже утвердили
Максим ОСОКИН
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Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
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В Краснодарском крае ведется активная работа по созданию сети многофункциональных центров придорожного центра. Такую задачу поставил губернатор Вениамин Кондратьев.

- В данный момент рассмотрено 54 места для размещения объектов. Из них решено утвердить 34. Властям муниципалитетов, где появятся придорожные центры, поручено внести изменения в генпланы населенных пунктов, правила землепользования и застройки. На эти цели необходимо привлекать как бюджетные средства, так и деньги инвесторов, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Ранее Вениамин Кондратьев заявил, что развитие придорожного сервиса поможет формированию положительного имиджа края и привлечению инвестиций. Размещение таких объектов на территории муниципалитетов позволит создать дополнительные рабочие места и существенно пополнит региональную казну.

ИСТОЧНИК KP.RU

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