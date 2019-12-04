На Кубани появятся 34 придорожных многофункциональных комплекса

СЕГОДНЯ 19:57 2019-12-04T19:57:30+03:00

Места для их размещения уже утвердили

Изменить размер текста: A A

В Краснодарском крае ведется активная работа по созданию сети многофункциональных центров придорожного центра. Такую задачу поставил губернатор Вениамин Кондратьев.

- В данный момент рассмотрено 54 места для размещения объектов. Из них решено утвердить 34. Властям муниципалитетов, где появятся придорожные центры, поручено внести изменения в генпланы населенных пунктов, правила землепользования и застройки. На эти цели необходимо привлекать как бюджетные средства, так и деньги инвесторов, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Ранее Вениамин Кондратьев заявил, что развитие придорожного сервиса поможет формированию положительного имиджа края и привлечению инвестиций. Размещение таких объектов на территории муниципалитетов позволит создать дополнительные рабочие места и существенно пополнит региональную казну.

ИСТОЧНИК KP.RU