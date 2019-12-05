Краснодарский край стал лидером по снижению смертности от злокачественных новообразований

СЕГОДНЯ 07:28 2019-12-05T07:30:43+03:00

Онкологи выявляют рак на ранней стадии почти в 60 процентах всех случаев заболеваний

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Минздрав Краснодарского края получил премию «За качество и безопасность медицинской деятельности». Среди всех субъектов страны Кубань стала лидером в номинации «Снижение смертности от злокачественных новообразований».

- В регионе ведут масштабную профилактическую работу. Онкологи диагностируют и выявляют рак на ранней стадии почти в 60 процентах всех случаев заболеваний - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе министерства здравоохранения Краснодарского края.

В рамках нацпроекта «Здравоохранение» до 2020 года в крае планируется создать 18 центров амбулаторной онкопомощи, 11 из них уже работают. Для них покупают современное оборудование, которое позволяет оказывать специализированную качественную помощь пациентам.

Только за 9 месяцев 2019 года применение передовых технологий позволило сохранить на 226 жизней пациентов с диагнозом «рак» больше, чем в прошлом году.

Торжественная церемония награждения прошла в рамках XII Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Медицина и качество – 2019».

ИСТОЧНИК KP.RU