СЕГОДНЯ 08:06 2019-12-05T08:18:46+03:00

В Краснодаре из ТЦ эвакуировали 300 человек из-за микроволновки

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В Краснодаре вечером 4 декабря из ТЦ «Новый горизонт» эвакуировали почти 300 человек.

В среду в 20:21 диспетчеру службы «01» поступил сигнал о срабатывании автоматической пожарной сигнализации по улице Тюляева, 2.

В 20:25 на место прибыло первое подразделение. Выяснилось, что в подсобном помещении ТЦ сработала автоматическая пожарная сигнализация. Предварительно, это произошло из-за пищи в микроволновой печи.

- Из здания эвакуировали персонал и посетителей - всего более 300 человек. В результате инцидента никто не пострадал, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Напомним, в Апшеронске полицейские спасли из пожара пенсионерку. Александр Шмидт и Максим Шейнин пытались самостоятельно потушить огонь.

ИСТОЧНИК KP.RU