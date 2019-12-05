В Краснодаре из ТЦ эвакуировали 300 человек из-за микроволновки
В Краснодаре вечером 4 декабря из ТЦ «Новый горизонт» эвакуировали почти 300 человек.
В среду в 20:21 диспетчеру службы «01» поступил сигнал о срабатывании автоматической пожарной сигнализации по улице Тюляева, 2.
В 20:25 на место прибыло первое подразделение. Выяснилось, что в подсобном помещении ТЦ сработала автоматическая пожарная сигнализация. Предварительно, это произошло из-за пищи в микроволновой печи.
- Из здания эвакуировали персонал и посетителей - всего более 300 человек. В результате инцидента никто не пострадал, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Напомним, в Апшеронске полицейские спасли из пожара пенсионерку. Александр Шмидт и Максим Шейнин пытались самостоятельно потушить огонь.
ИСТОЧНИК KP.RU