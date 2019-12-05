В Сочи на российско-абхазской границе задержали наркокурьера

СЕГОДНЯ 08:32 2019-12-05T11:02:57+03:00

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На таможенном посту МАПП Адлер правоохранители задержали 41-летнего жителя Абхазии. Мужчина следовал из России в Республику Абхазия по «зеленому коридору».

Полицейские заподозрили, что мужчина, возможно, скрывает наркотики внутри себя, его направили в медучреждение. В больнице у него нашли три полиэтиленовых свертка.

- Их направили на физико-химическое исследование. Экспертиза подтвердила, что мужчина пытался пронести через границу метадон массой 0,577 грамм, - сообщили в пресс-службе УТ МВД России по ЮФО.

По данному факту возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 229.1 УК РФ (незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС наркотических средств в значительном размере). Мужчине грозит от пяти до десяти лет тюрьмы, а также штраф в размере до одного миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU