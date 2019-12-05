СЕГОДНЯ 09:18 2019-12-05T09:21:24+03:00

В Гулькевичском районе мужчина украл козленка, чтобы обменять его на алкоголь Фото: Архив "КП"

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В дежурную часть Гулькевичского района с заявлением о краже обратилась местная жительница. Она рассказал, что у нее похитили семимесячного козленка. Женщина привязала животное на выпас возле двора ее дома, а кто-то его увел. Сумма ущерба составила более 4 тысяч рублей.

Полицейские осмотрели место происшествия и опросили возможных очевидцев. Вскоре задержали ранее судимого 29-летнего местного жителя.

Парень признался, что собирался обменять козленка на алкоголь. Правоохранители вернули животное женщине.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ (Кража). Ему грозит до двух лет тюрьмы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU