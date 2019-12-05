2019-12-05T09:39:21+03:00
Происшествия

На Кубани объявили экстренное предупреждение по лавиноопасности

Оно будет действовать до 8 декабря
Александра ПОДУШКО
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На Кубани объявили экстренное предупреждение по лавиноопасностиНа Кубани объявили экстренное предупреждение по лавиноопасностиФото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
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- В горах Краснодарского края и Республики Адыгея выше 2500 метров с 18:00 5 декабря до 18:00 8 декабря будет лавиноопасно, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Жителей и гостей региона спасатели просят соблюдать меры безопасности. Нельзя выходить в горы в снегопад. Если вы уже там, необходимо следить за изменением погоды. Нужно избегать мест возможного схода лавин. Это чаще всего около склонов крутизной более 30 градусов.

Если вы попали в зону схода лавины, нужно отбежать в сторону, чтобы уйти с ее пути. При попадании под обвал постарайтесь укрыться под скалой, за стволом большого дерева. Если вас захлестнуло лавиной, делайте широкие движения так, будто вы плывете, чтобы удерживаться на поверхности снежного потока.

Фото: ГУ МЧС по краю

Фото: ГУ МЧС по краю

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить (звонок бесплатный):

- «01» - единый номер пожарных и спасателей;

- «101» - единый номер пожарных и спасателей;

- 8 (861) 268-64-40 - телефон доверия ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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