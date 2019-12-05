2019-12-05T09:55:19+03:00
Происшествия

У жителя Приморско-Ахтарска отключили газ из-за долгов

Он не пускал сотрудников к прибору учета для снятия показаний
Александра ПОДУШКО
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У жителя Приморско-Ахтарска отключили газ из-за долговУ жителя Приморско-Ахтарска отключили газ из-за долговФото: Архив "КП"
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Житель Приморско-Ахтарска, имеющий крупную задолженность за поставки ЖКУ, остался без газа.

Мужчина долго время не платил за голубое топливо, а также не пускал представителей организации-поставщика к прибору учета для снятия показаний.

- В конечном итоге ООО «Газпром Межрегионгаз Краснодар» обратилась с иском в суд. Исполнительный документ поступил в Приморско-Ахтарский районный отдел судебных приставов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УФССП по Краснодарскому краю.

Должник работает вахтовым методом, дома он бывал редко. Но приставы все же смогли застать его на месте. Они обеспечили представителям взыскателя вход во двор, где они отключили подачу природного газа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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