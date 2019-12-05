В поселке Водники Краснодара построят новый детский сад

СЕГОДНЯ 10:13 2019-12-05T10:13:39+03:00

Специалисты уже расчищают территорию от самовольно установленных гаражей и сараев

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Строительство дошкольного учреждения на 190 мест в поселке Водники Краснодара стартовало по программе «Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края».

Уже идут подготовительные работы. Специалисты расчищают территорию от самовольно установленных гаражей и сараев, монтируют ограждение. Глава Краснодара Евгений Первышов поручил завершить подготовительный этап как можно быстрее.

- Жители поселка поддержали решение о строительстве детского сада. Перед началом работ всех владельцев гаражей и сараев предупредили о сносе, чтобы они могли забрать свои вещи, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Недостроенный остов 30-летней давности на этапе проектирования детально обследовали. Эксперты выяснили, что конструкции пришли в негодность, в ближайшие дни стартует их демонтаж. Работы по возведение нового детсада стартуют в 2020 году, окончание запланировано на сентябрь 2021 года.

Площадь нового учреждения составит порядка 4,5 тысяч квадратных метров. Это будут 3 двухэтажных блока. Здесь сделают 10 групповых ячеек, пищеблок, прачечную, медицинский блок, помещение охраны и администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU