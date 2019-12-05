2019-12-05T11:01:22+03:00
Происшествия

В Сочи задержали жителя Ярославля с крупной партией марихуаны

У него нашли 2 пакета с запрещенным веществом
Александра ПОДУШКО
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Фото: пресс-служба Сочинского ЛУ МВД России на транспортеФото: пресс-служба Сочинского ЛУ МВД России на транспорте
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В Сочи полицейские в ходе операции «Анаконда» на территории железнодорожного вокзала для проверки остановили молодого человека. Его досмотрели.

В вещах парня нашли два полимерных пакета с веществом растительного происхождения зеленого цвета и со специфическим запахом. Их направили на экспертизу. Исследование установило, что это марихуана в крупном размере.

- В отношении ранее судимого 28-летнего жителя Ярославля возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 228 УК РФ, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Сочинского ЛУ МВД России на транспорте.

Напомним, в Сочи на российско-абхазской границе задержали наркокурьера. Он пытался пронести метадон.

ИСТОЧНИК KP.RU

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